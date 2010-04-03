Отстранено руководство райотдела милиции, где применялись пытки

Руководство Роздильнянского райотдела внутренних дел, с начальником РОВД включительно, отстранено от занимаемых должностей в связи с недавним задержанием пятерых сотрудников РОВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УМВД Украины в области Михаил ЯЦКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне сотрудники Управления УСБУ и прокуратуры Одесской области задержали пятерых сотрудников Роздильнянского РОВД, обвиняемых в том, что они на допросах избивали и пытали двоих задержанных жителей Ивановского района Одесской области.

В сентябре 2009 года на то время министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уволил группу работников Коминтерновского РОВД Одесской области за применение пыток к подследственным.