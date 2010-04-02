Перейти границу на Пасху будет легче

Администрация Государственной пограничной службы Украины издала распоряжение относительно работы в выходные и праздничные дни, которым предусмотрены определенные особенности в организации службы пограничных подразделов и упрощение процедур для граждан, пересекающих границу на Пасху и в поминальные дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, встретиться с родственниками и посетить могилы близких в упрощенном режиме смогут жители приграничных районов. На основании письменных обращений органов местного самоуправления и по согласованию с Пограничными уполномоченными смежных государств сотрудники Госполгранслужбы Украины будут пропускать их через границу, в том числе и вне пунктов пропуска. Для примера, согласно заявками, поданным на это время, через украинско-российскую границу в таком порядке пропустят около 3 300 лиц, а через украинско-молдавскую – около 2 000 лиц.

Для решения проблем при возникновении внештатных ситуаций пограничники будут использовать предварительно подготовленные дежурные силы и резервы.