Берберы в Надднепрянщине: профессор Тищенко открывает страницы истории Украины

Ровно тысячелетие назад, в 1010 году, подавляющее большинство населения Надднепрянщины приняло ислам... Следы берберов находим по всей Украине... Из фольклора халифа Гаруна аль-Рашида знают под именем Змея Горыныча...

В прошлом году профессор Киевского национального университета имени Т.Шевченко Константин Тищенко поделился с нами результатами уникального исследования. Изучая топонимы (названия населенных пунктов, рек, гор) Европы, ученый вышел на проблему арабского влияния на наших предков. Сначала по географическим названиям он отследил движение иранских огнепоклонников – зороастрийцев по Центральной и Восточной Европе с юга на север. Мусульмане преследовали за ними и при этом несли с собой ислам. Профессор также изложил нам гипотезу о происхождении древнего названия нашей страны – Русь.

Константин Тищенко делится с нами свежими наработками.

Константин Николаевич, вы предполагаете, что название Русь может иметь арабский корень: от столицы халифата первой половины восьмого века – Русайфа...

Согласно принятому сейчас объяснению этнонима русь, он происходит из финского названия Швеции «Руотси» и сначала указывал на варягов. Эту прописную истину обосновал еще Емельян Партицкий в книге "Скандинавщина в давній Руси" (1886), – этому труду посвящена статья в сборнике "Стоголосник" № 3–4 за 2000 год. Книжку Партицкого чекисты в Галичине уничтожали, но через 60 лет даже патриотически настроенные российские историки вынуждены это объяснение принять (см. "Древняя Русь в свете зарубежных источников", Москва, 2003).

И вот оказывается, что эта истина – не окончательная. Ведь в топонимии Германии есть ряд названий сел от основы Русс-, которые "не стыкуются" с историей Киевской Руси в случае происхождения ее из этнонима варягов. В средневековье никакие полки Руси к десяткам мест в Германии или Австрии не ходили. В честь пленных с Руси эти села также не могли быть названы: немцам хватало более близких славян. Именно поэтому все эти Руссдорфы и Руссфельды до сих пор нуждаются в реалистичном объяснении. И из ряда возможных прототипов для них нельзя пройти мимо названия столицы халифата времен халифа Гишама (724–743 гг.) – Русайфы. Дело в том, что в Германии есть древний арабский след: например, район Мюнхена с названием... Аллах! Или село под Шверином – Мюссельмов. А следовательно – привлечение Русайфы к объяснениям тех Руссдорфов – научно мотивировано.

Теперь о названии Русайфа. Оно действительно оставило след по всему пути, которым двигались участники джихада с Ближнего Востока в Центральную и Восточную Европу. Сама Русайфа, известная в Европе как Русафа, находится недалеко от нынешней столицы Иордана Аммана. Этим престижным именем столицы халифата в том же VIII веке назван и исламский военный монастырь Руссафа в Египте, и город-укрепление в нынешней Албании – Росафа (современный Шкодер). С Балкан носители ислама двигались на восток – на территорию современной Украины и дальше. Об этом, в частности, могут свидетельствовать на Волыни – с.Русовичи, на Винниччине – река и три села с названием Русава, на Киевщине – также села и реки Росава, Расава, две Расавки. Оппоненты упрямо твердят, что это – случайное сходство. Случайность, трижды повторенная в разных областях Украины? Это наивная мысль. Более того, недалеко от каждой из этих трех групп на карте назван тот же халиф, который перенес столицу из Дамаска в Русафу, – на Волыни в названии села Гишин, над Днепром – Гайшин, на Подолье – Гайсин. Это все он, халиф Гишам.

Кто ожидает на карте полного совпадения топонимов с именем халифа, тому лучше оставить это чтение и остаться с привычными школьными понятиями об истории.

Крепость Росафа в г.Шкодер (Албания) в начале Маврского пути

Вы говорили нам, что преследуя иранских габров-зороастрийцев, мусульмане в то же время несли с собой ислам. Почему им не удалось исламизировать население Надднепрянщины?

Им как раз это удалось... Ровно тысячелетие назад, в 1010 году, подавляющее большинство населения Надднепрянщины, состоявшее из тюркоязычных печенегов, приняло ислам (интересно, что современная наука с претензиями на объективность эту „очень” круглую дату красноречиво не заметила). По расчету Омельяна Прицака, тогда печенегов было до трех миллионов человек... Что же касается славян, которых было всего несколько десятков тысяч, то они не приняли веру Магомета, поскольку уже были знакомые с разными течениями христианства – задолго до князя Владимира.

Массовые факты сел в Украине, христианских уже в момент джихада, то есть в VIII в., засвидетельствованы в Украине также и в названиях арабского происхождения, например Залибовка (Ровенщина), Залипье (Франковщина), Саливонки, Салив (Киевщина), Залевки (Черкащина), Слабунове (Хмельниччина) и другие – во всех этих основах узнаваемо арабское слово «салиб» – крест. А как раз соседние села указывают на арабов: близ Залибовки – Рохманив под Шумском (от арабского слова «рахман» – «милосердный», эпитет Бога), близ Залевок – Сунки (последователи сунны, сунниты), Бузукив (берберское «бузу» – слуга) и др.

Печенеги хозяйствовали на 90% земель нынешней Украины: цифры 1-8 соответствуют провинциям Пачинакии (см. у Константина Багрянородного). Район контактов печенегов и франков по данным топонимии окружен пунктирным овалом. Основа карты содержит редкий пример менее всего идеологизированного изображения южной границы Киевской Руси. Настоящая граница (по Стугне, Трубежу, Остру, Сейму) показана точечным пунктиром

А где было государство печенегов?

Оно занимала огромную территорию с обеих сторон Днепра к югу от Киева. На момент принятия ислама граница проходила по реке Стугне (Васильков), дальше – по Трубежу, Остру, Сейму. То есть, печенеги контролировали 90% земель нынешней Украины. Из книги византийского императора Константина Багрянородного мы знаем и название этой страны – Пачинакия.

По данным академика Омельяна Прицака, более чем половина из сорока печенежских курганов сосредоточены над рекой Росавой. В документах литовского периода здесь упоминают и лес Печенижец. Где-то в этих краях должна была быть и столица Страны Печенегов, куда святой Бруно (европейский миссионер времен князя Владимира) дошел от Стугны пешком за три дня (это описано в его собственном листе 1008 года, давние копии которого сохранились).

Правящая верхушка печенегов звалась «кангар». В таком случае типичная топонимическая модель тюркского названия поселения с суффиксом прилагательного -лы должна была бы быть "Кангарлы" (кангарское), а с суффиксом местности «лык» – "Кангарлык" ("место кангаров"). На притоке Росавы Росавки действительно есть прямой и единственный кандидат на звание столицы Пачинакии – это город Кагарлык. Благодаря Словарю гидронимов Украины можем узнать, что старое название реки Росавки – как раз Росава! Более того, в Иране в степи у озера Урмия существует аул Кангарлу, а за 4 км от него – аул Йоушанлу, в названии которого вы узнаете слово евшан из нашей летописи (запись от 1201 года)! Кроме украинцев, больше никто из славян этого слова не имеет, зато у всех тюрков оно означает "полынь"... Это вам пример действия метода топонимического контекста: соседние названия тематически и духовно поддерживают друг друга.

Были ли на территории Украины поселения собственно арабов?

Думаю, что да. Иначе как объяснить многочисленные села с названиями Арабка (запорожская область), Араповка (Луганска), Араповичи (Черниговская), Воропаи, Горобиевки, Воробьевки и тому подобные? А сколько фамилий от этого корня! Как я уже вам рассказывал, и название птички воробей (оробей, оробец, горобець) может быть связано с именем этого народа. За ее нрав, как это понимали наши предки.

Интересно, что такая украинская Коломыя, от которой происходят коломыйки, – тоже арабского происхождения. «Калам» на арабском языке означает «заповедь, слово Божье», «калами» – человек, проповедующий мусульманские догмы. От этого же слова – десяток сел Коломиевка, Коломийчиха, Коломье, Коломак и другие. Ряд сел Коломийцево есть и в России.

В Греции тоже немало сел с названием Каламаки...

Конечно, арабы оставили там еще более глубокий след, чем в Украине. Из выставленных в Интернете материалов по генетике (в частности из трудов Россера) видно, что по генетическому составу нынешние греки – на четверть арабы и еще настолько же – берберы. У нас эта составляющая часть тоже есть, хотя составляет лишь 8%. Это так по Россеру и его шестидесяти соавторам. Можете найти их публикацию от 2000 года с интересным, хоть и длинным названием: "Y-Chromosomal Diversity in Europe is Clinal and Influenced Primarily by Geography, Rather then by Language" (Am. J. Hum. Genet, 2000, vol. 67: 1526-1543). Важно, что у нас маврский след, выходит, также засвидетельствован и на генетическом уровне.

А чем арабы здесь занимались, кроме того, что преследовали «неверных» авестийцев-огнепоклонников. Сеяли хлеб, разводили скот, плавили металл?

По нашим наблюдениям, они изготовляли оружие – какой джихад без хорошего оружия? И, конечно, торговали им с соседними народами. Оружейное искусство – производства оружия из металла, добытого из болотной руды, – арабы, судя по всему, позаимствовали у германцев-каролингов. Отсюда названия сел, где эти мастера ковали мечи, – Корляги, Харалуг (более давнее название – Харолуг). Да и сами мечи назывались – харалужные. Производили также кольчуги и другую военную амуницию.

Знаменательно, что из восьми племен печенегов одно звалось Хубашин-дюла "закованные" (от иранского «куб-идан» – «ковать»; сравните: Кубачи – прославленный аул кузнецов и оружейников в Дагестане), а другое – Куарцицур (от монгольского «хорчи» – «латник»). Не исключено, что последнее слово того же корня, что и известное название острова Хортица (с аналогами, обратите внимание, в степях под Оренбургом, Омском и на Алтае).

Следовательно, народом Рось, Русь сначала называли арабов?

Я бы сказал шире – участников джихада, которые двигались с Балкан на восток. В собственных названиях осталось немало свидетельств этого движения. Воинственный халиф в Русайфе носил имя Гишам. Другого – также очень воинственного халифа звали Гарун. Уже сказано о «следе» Гишама в названиях Гайсин, Гишин, Гайшин. Имя Гаруна также увековечено в названиях сел Горуни (ныне Гороне) на Львовщине, два Горыньграда на реке Горынь, Гореничи, Горенка, Горинчево. Есть эта основа и среди фамилий украинцев (Гарун). А за 4 км от Горыньграда, представьте себе, есть село Бармаки! Это соседство стало судьбоносным для целого этапа исследований, ведь визирями Гаруна были люди из клана Бармакидов.

Из фольклора халифа Гаруна аль-Рашида знают под именем Змея Горыныча. С ним этническая память связывает (на самом деле гораздо более древние по возрасту) Змеевы валы оборонного назначения, остатки которых находим по всей Центральной Украине.

Согласно вашим исследованиям, арабы пришли к нам с запада. Разве с востока им не было ближе?..

Путь через Кавказ был тогда для них закрыт. Они не могли бы пробиться ни через Византию, ни через Хазарию, с которыми постоянно воевали.

Состав некоторых этносов Европы по Y-гаплогруппам: частица E1b1b („берберский маркер”) – коричневый цвет, J2 („бедуинский маркер”) – черный цвет; другие гаплогруппы указывают на „пракельтов” (зеленый), „праготландцев” (голубой), „праскифов, праиранцев” (оранжевый); подробнее смотрите здесь.

Хоть это и парадоксально, но арабский Восток пришел к нам с запада – историкам известно о так называемом Моравском пути. Это не что иное как «маврский путь»: маврами вся Европа именовала арабов. Это слово благополучно живет в названии целой исторической области Чехии – Моравии, в именах рек Морава (их несколько в Сербии), Муреш (Румыния), Мур (Австрия и Словения), возможно, что и в селе Шевченко Моринцы. Показательно, что из всех славян именно в населении Чехии и Сербии Y-гаплогруппы E1b1b и J2, связываемые с берберами и арабами, превышают 20% (а среди наших соседей румынов даже треть), у словаков – уже только 15%, а в Украине, как сказано – 8%.

Для увеличения карты нажмите здесь.

С 720-х гг. албанская Росафа (Шкодер) стала исходным пунктом Моравского коридора к славянам со всего арабского Средиземноморья. Пунктир слева – западная граница распространения славян и восточных кочевников в VIII в.

Кстати, и само слово «шлях» – вероятно, арабского происхождения, а не немецкого, как рутинно считают. Среди значений немецкого слова Schlag нет ни одного, которое означало бы дорогу. Да и не были «шляхи» дорогами в современном смысле: даже в казацкое время «шлях» означало направление, двигаясь в котором, можно добраться до того или иного места. Это и есть первичное значение слова. А по-арабски «селях» как раз и значит «рекомендуемый, наилучший». Ко всему обратите внимание на сами названия тех «шляхов» – Муравский, Шпакив, Кусманский (именно так, спасибо репрессированному Павлу Клепатскому за свидетельство этой формы в литовские времена). Это все след незваных гостей с востока: альморавидов, халифа Усмана, каких-нибудь других восточных вооруженных отрядов (от пехлевийского сьпах "войско"). Вот такие вам «шпаки»... И, наконец, «Чумацкий шлях». Это не его название от чумаков, а как раз наоборот – чумаки названы так от названия шляха, потому что он древнее их. Ведь другое название Чумацкого шляха – Крымский, а его ответвление – Ромодановский. Оказывается, здесь речь идет трижды о том же: путь куда ? В Крым. Там вам и Рамадан (мусульманский пост), там и Джума (пятница, мечеть). Украинский профессор-тюрколог Бушаков в своем этимологическом словаре „Лексический состав исторической топонимии Крыма” (Киев, 2003) показал, что "чумак", то есть "пятничник, мечетник" – это название мусульманина в устах тюрка-немусульманина (например, гагауза). Вы ходите в Крым? Ну и будут звать вас "крымчанин", "рамаданник", "чумак" – даже если вы и не мусульманин и ходите только за солью.

А куда вел Муравский шлях?

Участки его с таким названием зафиксированы на юге и востоке Украины, а дальше идут на север и упираются, представьте себе, в Москву.

В ХІ веке идеологом джихада стал магрибский богослов ибн Ясин. По его санкции для утверждения ислама в окружающих землях, в частности в Габоне, был основан первый рибат – военный монастырь "для умножения правоверных в порубежных землях". Его учредили берберские племена из Марокко – альморавиды (аль-му-рабитун – «выходцы из рибата»). От этих альморавидов и происходит название «мавры» и все моравии на их пути.

Рибат дал название многим городам и селам, которые часто размещены рядом с населенными пунктами, названными в честь ибн Ясина. В Чехии в разных регионах расположились пары – Рапотин и Есенец, Рапотице и Есенице, Льгота-Рапотина и Ясинов, Рыбитвы и Есенчаны. В Германии – Рабац – Эссниц. В Боснии и Герцоговине – Рипач и Ясеница. Прошлась эта «пара» и по Украине – Риботень и Ясенево (Сумская область), Ропча и Ясени (Буковина).

А в Москве это Арбат, там же есть Ясенево.

Существует математическая формула и компьютерная программа на ее основе (разработчики – Сухой, Зайцев), согласно которой такое количество соседств одинаковых пар топонимических основ невозможно объяснить случайностью: это только и только следствие исторических событий.

Это не "фокусы с названиями". Топонимия – это особый язык истории. С десятками тысяч слов в словаре, со своим пространственным синтаксисом на карте. И ее нужно изучать, как всякий другой язык. А по крайней мере проверить эти соседства может каждый, кто способен на такое волевое усилие. Что же поделаешь, отраженная в этих уважаемых названиях прошлая жизнь не такое прямолинейна, как "путь ариев".

А какова роль Албании в «арабизации» Украины?

Албания действительно была важным пунктом на Моравском пути. Как я говорил, в древние времена город-крепость Шкодер в этой стране назывался в честь столицы халифата – Росафа. Она же по-турецки – Аль-Искандерия. Позже название упростилось до Шкодер, Скутари. Это название вместе с ее носителями распространилось по всему региону.

Аль-Искандерия (буквально «Александрова») «тиражирована» в топонимах, которые сначала действительно были связаны с именем Александра Македонского – ряд Александрий в Азии и славная Александрия Египетская. Через ее прямые связи с албанской Росафой турки впоследствии звали последнюю также Аль-Искандерией.

В Украине, на Киевщине, есть рядом два села – Шандра и Македоны (Мироновский район). Первок искушение - объяснить это соседство именем Александра Македонского. Но к великому полководцу они отношение вряд ли имеют. Именно ввиду соседства с ними еще двух топонимов (села и реки Росава) весь топонимический ландшафт «Шандра – Македоны – Росава» выглядит очередным (уже третичным) перенесением тополандшафта с Балкан (Аль-Искандерия, она же Росафа, расположенная действительно вблизи Македонии), где Аль-Искандерия сама является вторичным названием относительно Александрии Египетской, а Росафа – такой же относительно Русафы/Русайфы.

Так все переплелось, что и тяжело понять... И какой же, собственно, след в виде перенесенных с Балкан названий оставили албанцы в Украине?

Например, Дымер – от албанского слова «зима», которое могло означать место зимовки. Копистинцы – от «копешт», «обработанная земля». Названия сел наподобие Шептичи, Щепиливка, Перещепино происходят от самоназввния албанцев (шкипере). Фамилии Шкурат, Скуратовский – от албанского слова «шкурт» – «крепкий».

Получается, ислам несли сюда арабы и албанцы?

Разные народы – которые находились под властью халифа. В частности и те, которые населяли Северную Африку. Были здесь даже берберы – дальние родственники арабов...

Свыше ста лет, с 800-го по 903 год, на территории современных Алжира и Туниса правила династия Аглабидов со столицей Кейраван. В Украине люди из тех земель оставили села с названиями Глобы, Голобы (Полтавщина), или три села Караван на Харьковщине. Так же, как и в других местах: например, у Сербии есть село Глобовица, а часть Альп в Австрии и Словении называется Караванкен. С Аглабидами также связана фамилия Глоба.

Аглабидам в их времена принадлежал и остров Сицилия – по-арабски Секеллия. Именно этим объясняется большое количество украинских сел Сокол, Соколы и предельно близкое к арабскому прототипу название с. Соколий (Черновицкая область), – все они переосмысленны славянами по-своему.

Алжирские города Сетиф, Джемиля, Кестантина (римские колонии) перекликаются с украинскими селами Сытихов (Львовщина), Джемильное (Луганщина), Емильчино (Житомирщина), многочисленными Констянтиновками. Алжир (по-арабски Аль-Джазаир, то есть «острова») представлен в Украине, очевидно, переводными соответствиями, причем это объясняет, почему села с названием Остров часто размещены вдалеке от рек (зато в окружении названий от арабских корней). Алжирский город Джеджели дал украинские фамилии Джежелий, Джеджула. Город Мостаганем отзывается в реке Стугна и фамилии Стогний.

Берберские традиции и язык до наших дней сохранило население одного из исторических районов Алжира – Кабилия. Именно от этой Кабилии происходят многочисленные украинские названия с приспособленным за народной этимологией корнем «кобыл», в частности и Кобеляки. На туарегском языке «бузу» – это слуга: вероятный прототип названий типа Бузова, Бузовик, Байбузы: там каждый раз в околицах есть дополнительные признаки берберского следа (например под Киевом Ясногородка, Неграши, Черногородка, Синяк, Дымер, Горбовичи).

А кроме «топонимических» свидетельств, есть какие-то доказательства пребывания мавров в Украине?

Прежде всего это находки арабских монет VIII ст. В Украине их немало. Чего стоит, например, известный по ряду публикаций Гудымы клад из села Осиповка на Львовщине, найденный 1986 году! Рабское положение общества проявляется, в частности, в процветании черной археологии – как теперь, так и тогда. Из бесценного для истории сокровища в 14 тысяч (!) монет в Москве и Киеве оказалось свыше 13 тысяч дирхемов (неизвестно у кого). Три десятка их есть даже в Варшаве. Жалкие крошки скрыли на месте. В государственный музей было передано всего около ста монет, то есть менее 1% клада...

Есть у нас с арабским миром определенные аналогии также и в материальной культуре. Так, берберы до сих пор носят длинную накидку с капюшоном, которая очень похожа на украинский... кобеняк. Случайно ли он так называется? Это название тоже может происходить от Кабилии.

Общее самоназвание североафриканских племен туарегов – имадзигон – нашло отражение в украинских фамилиях Мадзигон, Макогон и в слове «обмакогонить» (по климатическим причинам берберы по традиции бреют головы, вспомните футболиста Зинедина Зидана).

И куда эти берберы делись? Бесследно растворились среди украинцев? И как долго они здесь находились?

Берберы – это по-арабски, а по-гречески они же – варвары (буквально, заики). Их этноним, наверно, до сих пор живет в десятках наших Вербивок и Варваровок. Это было массовое движение, экспансия арабов и берберов была целеустремленной и длилась почти пять веков...

Ей положило конец нашествие татаро-монголов в ХІІІ веке. Орда физически уничтожила за вооруженное сопротивление половецких мужчин – надднепрянский носителей ислама разной этнической принадлежности – и продала их семьи в рабство (читайте книги Плетневой о половцах). Интересно, что, по данным историков, покупали их купцы из Сирии и Египта. Их последующая судьба – это история египетских мамлюков, бывших надднепрянских половцев. Как это ни парадоксально, но если бы не татаро-монгольское нашествие, над Днепром полностью могло бы закрепиться мусульманство. Монголы хорошо понимали, откуда питается неповиновение побежденных: это видно из того, что они успокоились, лишь когда разрушили Багдад и казнили последнего халифа в 1258 году (это было через 18 лет после взятия Киева).

Арабы и их союзники - печенеги и половцы - оставили многочисленные имена на нашей земле и, как считал академик Прицак, сыграли определенную роль в формировании украинского этноса.

Беседовал Владимир Ильченко