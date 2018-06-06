Открытие профессора Тищенко: наши предки знали Заратустру

Иранцы на праздник Ноуруза кладут на стол крашанки, вареники с сыром, проросшее зерно... Что такое Лубны, Коломыя, Белая Церковь... Орда спасла Русь от мусульман... Откуда пошло название “Русь”...

В Киевском национальном университете украинский профессор-лингвист Константин Тищенко на конференции по проблемам древнего мира сделал необычный доклад. Многолетние исследования в отрасли языкознания и топонимии привели ученого к выводу: Европа, в частности и Украина, в ранние средневековые времена стала ареной борьбы между носителями трех больших религий – христианства, мусульманства и... зороастризма, европейские следы которого заняли центральное место в последних исследованиях ученого.

"СВОИ" И "ЧУЖИЕ" ИРАНЦЫ

Наука давно знает об огромном влиянии, которое оказали иранские племена на формирование украинского этноса, как и славянства в целом. Но на наших землях в разные периоды истории жилы разные иранцы. Некоторые взаимодействовали с нашими предками – культурно, на уровне языка, “этнически” – еще в праславянскую эпоху (первое тысячелетие до н.э. – первые века н.э.). Это скифы и сарматы, немного позже были аланы... Тех древнейших иранцев академик Прицак называл “своими”.

Но были и “чужие” ираноговорящие народы, которые пришли из Азии на Надднепрянщину позже, – в эпоху раннего средневековья.

Древние, “свои”, иранцы оставили в нашем и других славянских языках такие слова, как бог, хвала, рай, муж, синий, гадать, каяться, заради, темрява, хата, сто, ящер, волос и тому подобное. А также огромный массив имен собственных, в частности названия рек Днепр, Дон, Днестр, даже Обь ...

Более поздние иранцы дали нам такие слова, как почвара, или потвора (т.е. чудовище), збіжжя (зерно), кат (палач),дбати (заботиться), тривати (продолжаться), бачити (видеть), ошатний (нарядный), жвавий (резвый), бо (потому что). Этих слов уже не найдете, скажем, в русском языке.

Исследуя географию распространения иранизмов, то есть слов иранского происхождения, а также названия рек и населенных пунктов, которые могут быть древними осколками иранских лексических единиц, профессор Тищенко натолкнулся на интересное название, которое повторялось во многих уголках центральной и восточной Европы (с местными вариациями): в Швеции – городок Авеста, в Финляндии – Авист, в Эстонии – Авасте, в Голландии – Авест, в Италии – Оваста, в Венгрии – Аваштаня, в Чехии – Обичтов, в России – Авешная, Опочня, Апастово. В Украине – река Обеста (в России – поселок Обеста), село Опачичи (Киевщина), озеро Опечень в Киеве, села Опишня (Полтавщина), Обычев (Черниговщина), Обич (Тернопольщина) и др.

Это натолкнуло ученого на предположение о возможности распространения зороастризма в Европе во времена раннего средневековья. Ведь Авеста (от древнеиранского слова апаеста – “обоснованное высказывание”) – это священная книга последователей этой веры, появившейся в середине первого тысячелетия до новой эры в Персии и названной в честь ее творца и пророка Заратустры.

– Не потому ли на карте Украины сохранилось множество названий с “золотом” – Золочев, Золотоноша, Золотница? – рассказывает Константин Николаевич. – Ведь в народном представлении древних иранцев имя Заратустра происходит от “зард” – золото. Самой Авесты в названиях было бы явно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы (нельзя исключать случайных совпадений). Подтверждение этого предположения пришло вот с какой стороны. Из истории известно, что канонизировал текст Авесты в 325 году персидский царь Шахпур. Он вел успешные войны против Рима и гуннов. В его честь названы многие населенные пункты в Иране и в Индостане, который находится значительно дальше от Ирана, чем Украина – на карте Индии найдете десятки всевозможных Шахпутров, Шапуров и Шампуров. И как ни странно, подобные названия мы находим в Европе. В Беларуси – Шапурово, Шпуры, в России – Шабурново, Шапурово, Шабры, Шпуры, Шупарня, Шапорин, во Франции – Шамбор в Италии – Сапор, в Словакии – Сампор. В Украине – Самбир, Самбурки, Шупарка, Шумбар, река Шопурка и много др.

От себя прибавлю, что нашел Самбор аж в Камбодже.

Дальше, по словам Тищенко, по всей Европе начали массово “открываться” географические названия, так или иначе связанные с деятельностью носителей зороастризма. Это топонимы с основой барсам (ритуальный жезл с травой), урван (душа), спента (святой), фравеши (душа святого). Смотрите географические карты, где нанесены соответствующие топонимы.

СЛЕД ДРЕВНЕЙ ПАРФИИ

Исследования топонимии и истории иранских народов привели профессора Тищенко к еще одному интересному открытию.

Известно, что более двух тысячелетий назад на запад и юг от Каспийского моря, на территории современного Туркменистана, находилось государство Парфия, населенное иранскими племенами – парфянами. На персидском языке Парфия называлась Партава . В середине первого века до нашей эры власть и влияние Партавы распространилась от Мессопотамии до Индии. Пришло в упадок государство в четвертом веке от междоусобиц и набегов «наших» иранцев-аланов.

В аланском диалекте древнеиранского языка не было звука р, вместо него употреблялся л. В языке парфян, видимо, подобная замена также имела место. Этот звуковой переход оставил в Украине яркого свидетеля... Носители парфянской культуры и языка создали на наших землях свою Партаву, известную нам под названием... Полтава .

От Парфии, скорее всего, происходит не только множество украинских географических названий, но и фамилии – Пархоменко, Порошенко, Пахлевская, Баглай, Багалий. У соседей – например, Паславский, Парфенов ...

КТО ТАКИЕ ГАБРОВЦЫ

Это не только герои известных анекдотов – жители болгарского города Габрова. Габрами персидские мусульмане называли “неверных” (от арабского слова кафр ), особенно зороастрийцев.

Исследуя “зороастрийскую топонимию”, профессор Тищенко обнаружил сотни названий с основой габр, гавр (вариант – гавл в аланском диалекте). В самой Болгарии оказались три десятка Габровых... (Смотрите карты). В Украине, судя по всему, до наших дней дошли следующие ославяненные формы этих названий: Гавронщина, Гайворон, Говоры, Гавареччина, Гавриши, Гавришевка, Гаврики, а также... Говерла. В России – это названия типа Гаврино, Кабардиново, Коварды. Сюда же, по предположению профессора, можно отнести фамилию Гавел и название целого народа – кабарда, кабардинцы ...

Вблизи каждого из этих “габровских” сел, городов, рек и гор обязательно находятся другие “свидетели” древних сторонников Заратустры – названия с различными авестийскими корнями.

Это именно их, габров-зороастрийцев, по мнению Тищенко, в Болгарии называли богумилами – а не, как до сих пор считалось, носителей так называемого манихейства – нехристианского дуалистического учения первого тысячелетия, тоже иранского происхождения (кстати, последователи Заратустры убили основателя манихейства перса Мани во второй половине ІІІ века).

Это их, зороастрийских священников, называли последователями Белобога, поскольку они носили (и до сих пор носят) белые наряды, и именно габровские общины именовали белой церковью (отсюда и названия Белобожница, Белая Церковь и т.п). Габров также называли белоусами (вспомните распространенную украинскую фамилию), поскольку во время службы они и до сих пор прикрывают рот белыми повязками.

Откуда же в Украине взялось мусульманское название “неверных”?

Это вопрос мы и адресовали господину Тищенко.

НАША РУСЬ И АРАБСКАЯ РУСАФА

– Многочисленные географические названия в Украине свидетельствуют о длительном арабском присутствии в Украине, – пояснил профессор. – Несмотря на нивелирование этих названий в результате естественного процесса народной этимологизации, то есть приспособления их к якобы украинским словам, они дают яркую картину.

– О каком периоде истории идет речь? – С седьмого по тринадцатый век. То есть от времени зарождения мусульманства – до вытеснения его... татаро-монголами. Возможно, если бы не они, то господствующей религией у нас был ислам. Пятьсот лет не могли пройти бесследно.

– Какие народы были носителями веры в Аллаха? – Разные. Частично те же «чужие» иранцы из Персии, местные половцы – тоже иранского происхождения.

– А откуда же взялся здесь арабский язык?

– Следует полагать, что у каждого половецкого племени был свой мулла – живой носитель арабского языка. Священным языком мусульман был (и остается до сих пор) арабской.

– Арабский язык оказывал влияние на праукраинский только через посредничество ислама? – Это влияние началось намного раньше – еще как результат активной торговли, которую вели арабы с народами Европы. Некоторые названия восточных городов принесли в Надднепрянщину также первые миссионеры-христиане персидского происхождения.

Так, по предположению Тищенко, имена тогдашних халифов, названия халифатов и реалии раннего исламского мира дали многочисленные названия в Украине, например: с. Корань на Житомирщине – от Коран, села Арабка, Араповка, а также Воропай, Воропаи, Воропаев, Воропаевка – от араб, с. Халепья на Киевщине – от сирийского города Халеб, Триполье – от ливанского города Триполи, села Дамаски, Демешкивцы – от столицы Сирии Дамаск, г. Сурож – от Сирия, села Медин, Мединщина, Медыня – от Медина, многочисленные Богдановки – от города Багдад (“богом данный”), Лубны – от названия Ливан (по-арабски Лубнан). Коломыя происходит от арабского слова калами – мусульманский догматик, Тараща – от исторического имени Тарак (ибн Зияд). Арабское название Египта – Миср – дало известные «славянские» корни в названиях Пере-мышль, Радо-мышль, Дрого-мышль и даже Мышеловка в Киеве. Славяне именовали Египет старым названием Копт, отсюда названия сел Копти, Коптивщина, Коптив и т.д.

– А почему арабов нет в летописях? – спрашиваю Константина Николаевича.

– Как это нет? Арабы, как и печенеги, половцы и позже татары – это летописные агаряне. А еще - басурмане, поганые, сарацины. Были также измаильтяне – так именовались друзы – мусульманская секта, и ныне существующая в Ливане и Сирии.

– И как они все уживались в древней Руси?

– Кстати, о древней Руси. Считалось, что это название германского происхождения. Но под Амманом в Иордании есть город Русафа. Это туда в восьмом веке была перенесена столица династии Омейядов. Название этого известного среди тогдашних мусульман города может дать адекватное объяснение украинских названий двух винницких сел Русава, рек Росава, Роставица и наконец Руси. Дело в том, что сохранилось письмо Папы Римского от 802 года «К клирикам Руси», адресованное священникам Надднепрянщины, когда варягов здесь еще и близко не было. Якобы славянские названия в Германии, типа Руссдорф, Россбах – в действительности тоже могут быть арабскими по происхождению. Поскольку там отроду не было славянских полков княжеской Руси. Эти названия появились во времена аваров.

Как показывают исследование топонимии, а также археологические раскопки, в средневековье Надднепрянщина являла собой конгломерат различных этносов, религий, государственных образований. Здесь сосуществовали, вели между собой торговлю и воевали славянские, иранские, кельтские, готские племена, хазары, авары, гунны, арабы... Со временем "победили" славяне – возможно, потому, считает профессор, что были более всех привязаны к земле, к земледелию. Но каждый из этих народов оставил заметный след в культуре, традициях, языке украинцев. Стоит только раскрыть карту и вчитаться в названия наших сел, городов, рек и гор.

Владимир Ильченко

Справочно. Иранские языки, на которых разговаривали скифы, сарматы, аланы, ясы, осетины, таджики, персы и пр. – принадлежат к индоевропейской языковой семье, как и германские, романские, славянские, греческий и др. языки. Арабский язык принадлежит к семитской языковой семье (к ней также относится, в частности, иврит).