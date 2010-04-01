Из-за ледохода разведен мост через Десну
Вблизи Новгород-Северского
Вблизи Новгород-Северского Черниговской области в связи с ледоходом и подъемом уровня воды в реке разведен мост через Десну.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
Автомобильное сообщение с населенными пунктами Биринского сельского совета (с. Бирино, с. Прокоповка, с. Подгорное) осуществляется через г. Шостка Сумской области. Жизнедеятельность населения обеспечивается.
В целом на больших реках Черниговской области наблюдается ледоход. На реках Днепр, Сейм, Снов и Удай вода в пойме. На отдельных участках больших рек наблюдаются резкие колебания уровня воды, связанные с тем, что вскрывается ледовый покров. На малых реках области формируются максимальные уровни воды весеннего наводнения.