Из-за ледохода разведен мост через Десну

Вблизи Новгород-Северского Черниговской области в связи с ледоходом и подъемом уровня воды в реке разведен мост через Десну.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Автомобильное сообщение с населенными пунктами Биринского сельского совета (с. Бирино, с. Прокоповка, с. Подгорное) осуществляется через г. Шостка Сумской области. Жизнедеятельность населения обеспечивается.

В целом на больших реках Черниговской области наблюдается ледоход. На реках Днепр, Сейм, Снов и Удай вода в пойме. На отдельных участках больших рек наблюдаются резкие колебания уровня воды, связанные с тем, что вскрывается ледовый покров. На малых реках области формируются максимальные уровни воды весеннего наводнения.