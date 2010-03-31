Президент ЕС издаст сборник своих хокку

Президент Европейского Совета Херман ван Ромпей намерен издать сборник своих стихотворений.

Как сообщается, книга должна выйти в свет уже в следующем месяце и будет представлять из себя собрание произведений, написанных в традиционной японской форме хайку. Таким образом, глава Евросовета стремится воплотить в печатном виде произведения, опубликованные им ранее в собственном блоге в интернете, передает Associated Press.