В Варшаве за три часа произошло два ограбления банков

Сегодня в польской столице произошло два ограбления банковских отделений с перерывом в три часа.

Как передает корреспондент УНИАН, первое банковское отделение в одном из жилых районов Варшавы ограбил, угрожая предметом, похожим на пистолет, одетый в маску человек.

Тремя часами позже в одном из банковских отделений в центре столицы неизвестные мужчины в масках похитили около 2 тыс. долларов.

TVN24 сообщает, что нападения вызвали панику среди некоторых банковских работников. В одном из столичных отделений банка кассирша, увидев мужчину в капюшоне, вызвала полицию.

Как сообщал УНИАН, недавно во Вроцлаве по пути к банковскому отделению „потерялось” почти 2 млн. долларов, которые, по неофициальной версии, похитил преступник, переодевшись в конвоира.