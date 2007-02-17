Бритни Спирс постриглась наголо (фото)

Популярную певицу Бритни Спирс поклонники увидели с бритой наголо головой. Придя в тату-салон, певица откинула капюшон и предстала перед персоналом лысой. Звезда провела в салоне, осаждаемом поклонниками и фотографами, более полутора часов и сделала на запястье татуировку: красную и розовую губки.

Спирс, по сообщениям американского телеканала “Экстра” и сайта, посвященного “звёздам”, проходит реабилитацию в наркологической клинике. В больнице на острове Антигуа журналистам, это не подтвердили, но и не опровергли.

Одна из фанаток, осаждавших тату-салон, была в шоке от увиденного. «Нам было видно её отражение, - шептала она журналистам. – Голова начисто выбрита. Это ужас...».

Полиция, прибывшая сдерживать толпу, помогла охранникам певицы посадить её в машину. Голова была полностью скрыта под капюшоном.