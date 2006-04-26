Сеть «Сільпо» усиливает системы безопасности во всех магазинах

Сеть универсамов «Сільпо», входящая в корпорацию Fozzy Group, усиливает системы безопасности во всех магазинах по Украине из-за взрывов в харьковских супермаркетах. Об этом УНИАН сообщил Денис БОГУШ, PR-директор корпорации Fozzy Group, которой принадлежит сеть «Сільпо».

Он уточнил, что системы безопасности усиливаются во всех сетях корпорации (дискаунтеры «Фора», аптеки «Будь здоров», оптовые гипермаркеты «Фоззи», гастрономы «Днепрянка» - УНИАН). Д.БОГУШ добавил, что повышенные меры безопасности будут действовать постоянно. «Всегда», - сказал он.

По его мнению, остальные торговые сети, работающие в Украине, также должны «напрячься» и особое внимание уделить мерам безопасности.

«Это не первый инцидент, и не только в наших магазинах - 3 и 19 марта были подобные взрывы. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся и разыщут виновных», - говорится в пресс-релизе Fozzy Group со ссылкой на директора сети «Сільпо» Валерия ВЛАСЕНКО.

Он попросил извинения у покупателей сети за некоторые неудобства, связанные с повышенными мерами безопасности в его магазинах. «Просим отнестись с пониманием к просьбам охранников показать сумки и т.д. Это делается для Вашей безопасности и в Ваших интересах», - подчеркнул В.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Харькове в супермаркетах «Сільпо» и «ЮСІ», расположенных в жилом массиве «Алексеевка», почти одновременно прозвучали два взрыва («ЮСІ», проспект Людвига Свободы, 30 и в супермаркете сети «Сільпо», проспект Победы, 64). Оба взрыва произошли в ящиках камер хранения. Пострадали 14 человек, в т.ч. двухлетний ребенок.

Задержаны двое жителей Харькова, которых подозревают в организации взрывов с целью вымогания денег.