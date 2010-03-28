Тигипко обещает "интересно и радикально" решить проблему НДС
07:34, 28 марта 2010Общество
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Сюрприз - через неделю
Через 4 месяца правительство планирует подготовить новый проект Налогового кодекса, а через неделю предложить "интересное и радикальное" решение проблемы по возврату НДС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала "Интер".
"За 4 месяца поставлена задача выйти на Налоговый кодекс. Через неделю мы предложим очень интересное, достаточно радикальное решение по долгам по НДС, которые накопились в огромной цифре", - сказал он.
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