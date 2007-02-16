Меджлис против акций неповиновения со стороны крымских татар до приезда Ющенко
На 19 февраля заявлены "поляны протеста"
Меджлис крымскотатарского народа выступает против заявленных на 19 февраля участниками «полян протеста» акций неповиновения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, комментируя мнение, что акции неслучайно проводятся накануне визита в Крым Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
М.ДЖЕМИЛЕВ опроверг такое мнение и сообщил, что Меджлис выступает против заявленной ранее акции.
«К приезду Президента никакого отношения эта акция не имеет, потому что стало известно о приезде Президента совсем недавно. Поэтому я должен сказать, что этот митинг не санкционирован меджлисом крымскотатарского народа, более того, мы считаем, что нет необходимости в его проведении. Меджлис сейчас ведет интенсивные переговоры с властями, и мы считаем, что нет необходимости в этих акциях. Следует отдать должное Анатолию ГРИЦЕНКО (председателю ВР АРК – УНИАН) – он прилагает большие усилия, чтобы решить эту проблему. Но идет жесткое сопротивление местных органов власти», – сказал народный депутат.
М.ДЖЕМИЛЕВ отметил, что если заявленная акция вопреки рекомендациям Меджлиса все же состоится, то она «не выльется ни во что экстремальное, все будет в рамках закона». «Мы сразу всех предупредили, что нарушений закона не должно быть, поэтому они (участники акции – УНИАН) несут ответственность и если допустят какие-либо правонарушения, Меджлис защищать не будет», – подчеркнул глава Меджлиса.
Напомним, лидеры Крымской организации Комитета гражданской безопасности «Наше право» заявили, что акция, запланированная крымскими татарами на 19 февраля, не случайно проводится накануне визита Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Крым. По мнению лидеров КО КГБ «Наше право», Президент Украины 22 февраля приедет в Крым и «совместно с Меджлисом попытается дестабилизировать здесь ситуацию и в конечном итоге лишить правительство Украины власти и полномочий».
30 января в Симферополе началась очередная акция протеста крымских татар – участников «полян протеста». Участники акции выразили возмущение «нежеланием властей автономии решить вопрос о выделении земли для индивидуальной застройки» и объявили о намерении добиваться реализации своего конституционного права на землю с помощью проведения акций гражданского неповиновения. Эти акции начнутся 19 февраля в случае, если власти республики не решат вопрос в законном порядке. На площадке перед зданием Верховной Рады АРК установлена палатка, на которой каждый день вывешивается число дней, оставшихся до 19 февраля.