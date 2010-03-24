В Крыму функционер земкадастра пустил «налево» более полумиллиона

Бывший заместитель директора крымского филиала Центра государственного земельного кадастра обвиняется в злоупотреблении служебным положением, ущерб от которого оценивается в 576 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Крыма, добавив, что уголовное дело в отношении чиновника передано в суд.

«Направлено в суд дело по факту "дерибана" средств, выделенных на инвентаризацию земель в районе Алушты. «Налево» ушли более полумиллиона гривен», - говорится в переданном сообщении.

По данным ведомства, заместитель директора филиала центра земкадастра подписал акты о выполнении в полном объеме инвентаризации, хотя на самом деле работы не начинались.

«Обвиняемый отпущен под залог в триста тысяч гривен, которые в случае доказательства вины могут быть использованы для возмещения причиненного преступлением ущерба. На имущество земельщика наложен арест», - заявила прокуратура.