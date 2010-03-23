Пограничники нашли в электричке из России 53 пистолетные рукоятки

Работники Харьковского пограничного отряда обнаружили на государственной границе в электропоезде «Валуйки - Тополя», который следовал из России в Украину, 53 рукоятки к пистолетам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского пограничного отряда, рукоятки к пистолету Макарова были обнаружены во время досмотра электрички в пункте пропуска «Тополя» в Купянске.

Контрабанда была спрятана на радиаторе отопления под сидением в одном из вагонов. Ее владельцем оказался 44-летний житель Луганской области.

Найденные рукоятки изъяли и передали, как и самого нарушителя, в Купянскую таможню.