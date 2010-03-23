В Киевской области провалились под лед и утонули трое школьников

22 марта в поселке Хотяновка Вышгородского района Киевской области на реке Десна провалились под хрупкий лед четверо детей. Трое из них – 1997, 1998, 1999 годов рождения – утонули. Самую младшую - одиннадцатилетнюю Екатерину - спасли местные жители.

Как сообщает Центр пропаганды ГУМЧС в Киевской области, после уроков в школе дети, ожидая прибытия маршрутки, решили нарвать вербу. Для этого нужно было перейти на противоположный берег реки. Взрослые, которые отдыхали на берегу, дважды пытались вернуть школьников на берег. Но, как только на берегу стало безлюдно, четверо детей оказались на середине реки, где сильное течение образовало пустоты и промоины. Все четверо провалились под лед почти одновременно. Спасти удалось только маленькую Екатерину, которая отчаянно держалась на воде. Сейчас девочка находится в местной больнице.

Поиски тел погибших детей продолжаются.

МЧС обращается к гражданам с настоятельной просьбой не выходить на лед, особенно когда на реках, озерах и прудах из-за оттепели он стал тонким и хрупким.