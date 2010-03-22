Стоимость аренды жилья в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 15 по 21 марта т.г. снизилась на 0,84% (4 долл.) – до 435 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 448 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 605 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 740 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 353 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 602 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 714 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 264 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 347 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 535 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл., до 276 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 376 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 532 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 249 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на уровне 348 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 437 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 278 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл. - до 397 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл. – до 449 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 321 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 435 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 455 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 265 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 359 долл., 3-комнатных – снизилась на 7 долл., до 455 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 255 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 376 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 460 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 250 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 347 долл., 3-комнатных – на 7 долл. – до 463 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в феврале т.г. выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 доллара за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.