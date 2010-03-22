Киевским ГАИ будет руководить тоже «донецкий»

Начальник Главного управления МВД Украины в Киеве сегодня представил личному составу столичного Управления ГАИ нового начальника – полковника милиции Анатолия КУРИННОГО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей столичной милиции.

По информации ЦОС, Алексей КРИКУН поставил задачу перед новым руководством столичной ГАИ сосредоточить внимание на повышении эффективности работы МРЭО, жестко реагировать на любые проявления взяточничества среди личного состава и среди водителей - нарушителей ПДД, провести аттестацию автошкол по качеству подготовки водителей.

Как сообщалось, А.КУРИННЫЙ до назначения в столицу работал заместителем начальника Управления ГАИ ГУ МВД в Донецкой области, еще ранее - начальником УГАИ в г. Макеевка Донецкой области.