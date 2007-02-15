Украинская литература будет решать, нужен ли ей оргазм. Дискуссия в ”Купидоне”

18-30 - Состоится дискуссия на тему: “Нужен ли оргазм украинской литературе? Где границы откровенности эротичных сцен в литературных произведениях?”, организованная Издательством “Зелений Пес”. Участники: писатель Юрий Винничук, сексопатолог Константин Прощаков, писательница Наталия Сняданко, президент Ассоциации сексопатологов и андрологов Украины Игорь Горпинченко, писательница Наталия Коробко, литературовед Анна Улюра, представитель благотворительной организации “Каритас” Мирослава Андрущенко и др. Модераторы: Екатерина Хинкулова – писательница, продюсер Би-Би-си, Мирослава Сапко – культуролог, руководитель проекта “Гоголевская Академия” (кофейня «Купидон», ул.. Пушкинская 1-3/5). Нужна аккредитация. Телефон: 467-50-24, 8-050-553-57- 32, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.

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