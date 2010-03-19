Азаров закрыл Нафтогазу лавочку оплаты за газ государственными средствами

Начиная с апреля этого года, НАК «Нафтогаз Украины» будет самостоятельно рассчитываться за газ с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Днепропетровске премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, в апреле из государственных средств будет выделено не более 10% средств, необходимых для расчета за потребленный российский газ.

«Поскольку новое руководство назначено в марте, этот месяц будет переходным месяцем. Лавочка оплаты за российский газ из государственных средств закончилась», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас перед новым руководством Министерства топлива и энергетики Украины стоит основная задача – снизить издержки в системе НАК «Нафтогаз Украины» и повысить эффективность деятельности компании.

Кроме того, Н.АЗАРОВ планирует заключение новых контрактов на газ. По его словам, говорить о требовании Международного валютного фонда к Украине в сфере энергетики, в частности, относительно повышения цен на газ для населения, преждевременно, поскольку Украина еще не начинала переговоры с МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Донецке Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на март перед министром топлива и энергетики поставлена задача свести до минимума бюджетные издержки при расчетах за газ с Россией. При этом он напомнил, что в предыдущие месяцы практически все платежи за газ прежнее правительство осуществляло за счет бюджетных средств.