Эксперт: инициативы Минобразования повышают нагрузку для поступающих

Предлагаемые нынешним руководством министерства образования и науки изменения правил поступления в вузы создадут дополнительную нагрузку на поступающих. Такое мнение в интервью УНИАН высказала первый директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия Гриневич.

По ее словам, теперь помимо тестов поступающим еще придется сдавать дополнительные вступительные экзамены. «Почему-то никто не думает о детях, о том, как на них отразятся эти изменения», - отметила она.

По словам Л. Гриневич, вместо того, чтобы совершенствовать существующую систему тестирования, нынешнее руководство министерства образования пошло путем перевода этой системы под свое ручное управление. Таким образом, по мнению Л. Гриневич, был сделан «шаг назад».