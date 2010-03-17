Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 16 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 16 марта и сегодня составляет 10,91 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 11,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-11,00 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,19 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 16 марта повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2662 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2736 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 16 марта и сегодня составляет 10,95 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 11,05 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,00 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 16 марта понизился незначительно – 0,2658/0,2737 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,01 грн., евро – 10,92/11,04 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 10,85/11,07 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,965/8,005 грн., евро – 10,90/11,15 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9767, к евро – 10,946425, к российскому рублю – 0,27109.