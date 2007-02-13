Керченский пролив богат энергоносителями

Сотрудники отдела налоговой милиции совместно с пограничной службой Керчи пресекли незаконную деятельность местного жителя, который скупал дизельное топливо с некоторых судов, стоящих на якорной стоянке в Керченском проливе, и переправлял его на продажу.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК, на своем катере житель Керчи подходил к судам и при помощи членов команды сливал ранее оговариваемое количество дизельного топлива в двухсотлитровые бочки.

Как отмечают крымские налоговики, «оплата топлива проходила отнюдь не по рыночной стоимости, что было выгодно и некоторым морякам, которые зарабатывали, не сходя на берег, и покупателю». Добытое на судах топливо «предприниматель» продавал своим клиентам уже по цене 3 гр. 60 копеек за литр.

По сообщению пресс-группы Управления налоговой милиции ГНА в АРК, задержали правонарушителя во время реализации 20 литров дизтоплива в 10 метрах от пляжа одного из пансионатов Керчи. При осмотре катера в трюме было обнаружено 5 двухсотлитровых бочек с дизельным топливом. Документов, подтверждающих происхождение топлива, не оказалось, не было и разрешения на транспортировку топлива.

Согласно протоколу, налоговики изъяли катер, ориентировочной стоимостью 20 тысяч гривень, и тысячу литров дизельного топлива. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению судов, с которых осуществлялся слив дизтоплива. Материалы по данному факту готовятся к передаче в суд.