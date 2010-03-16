В Харькове из-за рухнувшего здания - проблемы с транспортом

В Харькове КП "Горсвет" обесточило троллейбусные провода в районе станции метро "Университет", рядом с обрушившимся сегодня зданием. Об этом сообщает ИА "МОСТ-Харьков".

Кроме того, перекрыта часть проспекта Правды между улицами Тринклера и Сумской. Транспорт объезжает место ЧП по площади Свободы.

В связи с этим на прилегающих улицах значительно затруднено движение транспорта.

Как сообщал "МОСТ-Харьков", в связи с обвалом торцевой стены многоэтажного здания сегодня троллейбусы №2 изменили маршрут.

Как сообщалось, сегодня утром возле станции метро "Универистет" в центре Харькова, по улице Тринклера, рухнула торцевая стена здания, примыкающего к гостинице "Харьков". По данным пресс-службы ГУ МЧС в Харьковской области, разрушена внешняя стена 6-этажного здания (с 1-го по 6-й этаж) постройки 1953 года

Здание находилось на реконструкции. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Павел ОДАРЮК сообщил, что фирма, которая проводила реконструкцию, собиралась надстроить 4 этажа. Высота здания должна была увеличиться с 16 до 30 метров.

Начальник областного отделения ГАСК Александр МАЛЬЦЕВ сообщил, что разрешение на реконструкцию здания выдал исполком Харьковского городского совета в 2009 году.

По словам А.МАЛЬЦЕВА, в настоящее время фирма, проводящая реконструкцию, получила разрешение только на подготовку к реконструкции, но не на строительство.

По последним данным, во время обвала здания никто не пострадал.

Кинологи МЧС прочесали развалины, пострадавших не обнаружили, сообщил П.ОДАРЮК. Кроме того, П.ОДАРЮК подчеркнул, что МЧС просмотрели камеры наружного наблюдения – в момент ЧП людей у здания тоже не было.

Прокуратура Харьковской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела.