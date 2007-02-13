Газета Ахметова попросит извинения у Балоги

Соломенский суд города Киева 13 февраля 2007 года удовлетворил иск главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ против газеты «Сегодня» и бывшего председателя Закарпатской облгосадминистрации Ивана РИЗАКА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы Секретариата Президента Юлия ЕРШОВА, суд признал информацию, которую со слов И.РИЗАКА газета «Сегодня» опубликовала на своих страницах 25 октября 2006 года, недостоверной и обязал ЗАО «Издательская группа «Сегодня» и И.РИЗАКА опровергнуть это сообщение не позже чем через месяц со дня вступления решения в законную силу.

Как известно, газета «Сегодня» 25 октября 2006 года разместила на своих колонках информацию И.РИЗАКА, что якобы В.БАЛОГА давил на последнего через третьих лиц.