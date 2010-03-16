Собирая золото, грабители задели техническую ловушку

В Донецкой области милиция ищет двоих неизвестных, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления службы охраны при ГУМВД Украины в Донецкой области, 13 марта в 10.42 на пульт централизованного наблюдения Артемовского межрайонного отдела госслужбы охраны поступил сигнал тревоги из магазина «Изумруд», расположенного в Костантиновке.

Оператор передал сообщение группе задержания, которая через две минуты прибыла к указанному объекту. Наряд установил, что двое неизвестных ворвались в помещение магазина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, закрыли продавца в санузле.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт после того, как злоумышленники, собирая золотые украшения, активировали техническую ловушку. Узнав о приближении наряда, они скрылись с места события, бросив один из пакетов с золотыми изделиями в магазине.