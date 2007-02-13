Погода на 14 - 18 февраля

14 февраля на территории Украины, по сообщению Укргидрометцентра, ожидается облачная погода. В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем и в северных и центральных областях дождь. На западе дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме западной части, ожидаются туманы. В северных и западных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный (днем в западной части северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

На Закарпатье ожидается дождь с мокрым снегом, ночью сильные осадки. Ветер юго-восточный с переходом днем в северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 0-4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Украине, кроме западных областей, ожидаются туманы, видимость 200-500 м. В западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки, местами налипание мокрого снега. В западных и северных областях на дорогах гололедица.

14 февраля в Карпатах сохранится опасность схода снежных лавин.

15 февраля будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег с переходом в снег. Ночью 15 февраля в северных и центральных областях умеренные осадки, лишь в прикарпатских областях, а днем в восточных областях и Приазовье без существенных осадков.

На дорогах северных и западных областей гололедица; ночью и утром в южной части местами туманы. Ветер северо-западный, северный, в восточной части страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в северной части (кроме прикарпатских областей) ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на юге до 12°.

На Закарпатье без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

16 февраля также облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег с переходом в снег. На дорогах северных и западных областей гололедица, в восточной части местами гололед.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью 2-7° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза; на остальной территории ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

На Закарпатье: без существенных осадков, лишь днем временами небольшой дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

17 февраля преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Приазовье небольшой снег и мокрый снег.

Температура ночью и днем 2-8° мороза, днем в северных и восточных областях 5-10° мороза; в южной части в течение суток от 3° мороза до 3° тепла.

На Закарпатье преимущественно без осадков, только ночью 17 февраля временами небольшой снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-6° мороза.

18 февраля также преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Приазовье небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью 5-11° мороза, на севере до 15° мороза, днем в северных и восточных областях 5-10° мороза; в южной части 2-8° мороза.

На Закарпатье преимущественно без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 0-6° мороза.

14 февраля в Киеве и области синоптики обещают облачную погоду. Ночью без существенных осадков, туман; днем дождь. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.

15 февраля будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег с переходом в снег (ночью умеренные осадки). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла

16 февраля температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза.

17 февраля преимущественно без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Температура в течение суток 3-8° мороза.

18 февраля также преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза.