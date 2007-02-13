Участник подземной акции протеста попал в больницу

В Луганской области сегодня госпитализирован один из участников подземной акции протеста - машинист водоотливной установки шахты «Краснопольевская» Григорий НОСОВ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер Луганского отделения «Союза рабочих» Юрий ХОХЛОВ, Г.НОСОВ был госпитализирован в городскую больницу №5 города Брянка в тяжелом состоянии с гипертоническим кризом.

По его словам, сегодня под землей остаются еще 9 участников акции. Кроме Г.НОСОВА, на поверхность по состоянию здоровья врачи вывели еще двух участников акции.

Ю.ХОХЛОВ по поручению профсоюзного комитета шахты направил в адрес премьер-министра, министра угольной промышленности и председателя Луганской облгосадминистрации телеграмму, в которой возложил на них всю ответственность за последствия подтапливания и здоровье людей, находящихся под землей.

Он также сообщил, что в 13 час. в хозяйственном суде Луганской области начнется рассмотрение дела в отношении шахты «Краснопольевская». Истцом выступает Луганское отделение Фонда госимущества Украины, ответчик – ООО «Карат», которое является владельцем шахты.

Как сообщал УНИАН, 12 горняков шахты «Краснопольевская» ООО «Карат» в г. Брянка Луганской области 2 февраля начали акцию протеста с требованием выплаты долгов по зарплате, которые превышают 1 млн. грн.

С 7 по 14 декабря 2006 года 15 горняков этой же шахты уже проводили акцию протеста с аналогичным требованием. В то время долг по зарплате составлял 1,8 млн. грн. 25 декабря за счет инвестора часть задолженности была погашена.

В 2006 году прокуратурой Луганской области за невыплату зарплаты и злоупотребления служебным положением было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Карат» Виктора БОЙЦОВА.