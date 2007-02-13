Как украинцы отметят День святого Валентина (соцопрос)

Результаты общенационального опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова свидетельствуют, что немного меньше половины респондентов (45,2%) намерены 14 февраля праздновать День святого Валентина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре Разумкова, ссылаясь на результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 2 по 9 февраля 2007 года, в ходе которого было опрошено 2011 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины.

Не собираются отмечать этот праздник 48,6% опрошенных. Остальные – затруднились с ответом. Ожидают подарков в этот день 38,1% опрошенных, а собираются сделать подарок любимому человеку – 42,1%. Среди респондентов, планирующих делать подарки, средняя сумма запланированных на подарки расходов составляет 91 грн.

День святого Валентина собираются праздновать более трех четвертей (79,2%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и больше половины (59,3%) респондентов в возрасте от 30 до 39 лет. Среди граждан в возрасте от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет эта доля несколько ниже – 39,1% и 37,5% соответственно. Среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше этот праздник планируют праздновать 17,3%.

Мужчины, по сравнению с женщинами, относятся ко Дню влюбленных с большим энтузиазмом. Так, праздновать этот день собираются 49,9% мужчин и 41,8% женщин. Дарить подарки планируют 48,6% мужчин и 37,5% женщин, а ожидают подарки – 42,0% мужчин и 35,2% женщин. Мужчины, планирующие делать подарки, в среднем собираются потратить на это 107 грн., а женщины – 77 грн.

Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.