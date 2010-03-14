В Сумах разработана туристическая экскурсия к 65-летию Победы

К памятной дате - 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне в Сумах разработана экскурсия под названием «Обожженные огнем».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, экскурсия знакомит со многими историческими событиями, состоявшимися в городе, в частности с деятельностью украинского националистического подполья во главе с Семеном Сапуном.

Во время экскурсии цитируются воспоминания сумчан, переживших немецко-фашистскую оккупацию. Экскурсанты побывают на Центральном и Лучанском кладбищах областного центра, где похоронены воины, погибшие во время боев за город, посетят мемориал, который увековечивает память сумчан, погибших в Афганистане.