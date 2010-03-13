В Хмельницком сожгли автомобиль депутата
20:17, 13 марта 2010Общество
2418 0
Ведется следствие
В гараже депутата Хмельницкого городского совета и в то же время директора «Ассоциации Хмельницких рынков» Валерия ТАРАТАСЮКА сгорел автомобиль «Лексус».
«В 5 часов утра я почувствовал запах дыма и проснулся. Когда же увидел, что горит гараж, сразу вызвал пожарную службу», - рассказал корреспонденту УНИАН В.ТАРАТАСЮК.
По версии следователей, неизвестные, проникшие в гаражу, совершили ограбление, а следовательно, чтобы замести следы, подожгли помещение.
Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter