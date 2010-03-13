В Хмельницком сожгли автомобиль депутата

В гараже депутата Хмельницкого городского совета и в то же время директора «Ассоциации Хмельницких рынков» Валерия ТАРАТАСЮКА сгорел автомобиль «Лексус».

«В 5 часов утра я почувствовал запах дыма и проснулся. Когда же увидел, что горит гараж, сразу вызвал пожарную службу», - рассказал корреспонденту УНИАН В.ТАРАТАСЮК.

По версии следователей, неизвестные, проникшие в гаражу, совершили ограбление, а следовательно, чтобы замести следы, подожгли помещение.

Ведется следствие.