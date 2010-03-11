Продавец охранных систем попался с "прослушкой"

Житель Мариуполя (Донецкая область) привлечен к административной ответственности за реализацию специальных технических средств негласного получения информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

В пресс-центре напомнили, что в ноябре прошлого года сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили незаконную деятельность одного из частных предпринимателей, который реализовывал специальные технические средства негласного получения информации. Установлено, что предприниматель сбывал незаконную спецтехнику в своем магазине, который специализируется на продаже охранных систем видеонаблюдения.

Согласно сообщению, Жовтневый районный суд г. Мариуполя признал виновным местного жителя и привлек его к административной ответственности по ст.195-5 (незаконное приобретение или хранение специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На правонарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн. Технические устройства конфискованы в доход государства.