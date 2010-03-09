Напавший на украинское консульство турок скончался от ран

В стамбульской больнице скончался мужчина, раненный при нападении на украинское консульство.

Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По словам начальника городской полиции Хюсейина ЧАПКИНА, погибшему Волкану Озбудаку было 29 лет.

Ранее мэр Стамбула Муаммар ГЮЛЕР заявил, что жизни раненного злоумышленника ничего не угрожает. По словам чиновника, причиной инцидента стала ссора В.Озбудака с женой украинского происхождения.

Как сообщалось ранее, утром 9 марта В.Озбудак попытался пройти в консульство, но был остановлен полицейским. Его попросили показать содержимое свертка, который он нес с собой. В.Озбудак сказал, что в свертке бомба, и открыл беспорядочную стрельбу. Ответным огнем он был ранен.

Х.ЧАПКИН рассказал, что у В.Озбудака были некие проблемы с украинской милицией, он был депортирован из страны и собирался решить в консульстве какие-то вопросы. По сведениям телеканала NTV, турок успел рассказать полицейским, что сидел в украинской тюрьме, где его подвергали пыткам.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины создана группа по вопросам усиления безопасности и возобновления работы Генерального консульства в Стамбуле, куда пытался ворваться вооруженный мужчина.