Полиция Чехии обвиняет граждан Украины в торговле людьми

Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью задержали в Праге и окрестностях города Кладно четырех украинцев и предъявили им обвинения в торговле людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь учреждения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Radio Praha.

Обвиняемые через агентство в Украине искали заинтересованных в работе в Чехии, обещали им зарплату в размере от 800 до 3 тыс. долл., бесплатное проживание, социальное и медицинское страхование, а также оформление необходимых документов. Однако после приезда клиентов агентства в Прагу организаторы отбирали у них заграничные паспорта и заставляли отрабатывать так называемый долг за посреднические услуги в размере 1 тыс. долл. Лишь после этого им возвращались личные документы.

В случае доказательства вины задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.