МЧС предупреждает: в горах Крыма ожидается сильный снег
11:25, 08 марта 2010Общество
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На территории автономии – гололед
На 8 и 9 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, в горах ожидается сильный снег.
На территории автономии – гололед. Тем не менее, сегодня проезд по крымским дорогам, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.
Непогода в воскресенье повредила линию электропередачи, из-за чего без света остались три села на востоке Крыма. Бригада электриков вела ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.
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