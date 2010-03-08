МЧС предупреждает: в горах Крыма ожидается сильный снег

На 8 и 9 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, в горах ожидается сильный снег.

На территории автономии – гололед. Тем не менее, сегодня проезд по крымским дорогам, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.

Непогода в воскресенье повредила линию электропередачи, из-за чего без света остались три села на востоке Крыма. Бригада электриков вела ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.