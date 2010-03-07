О чем сожалеет экс-глава Нафтогаза

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украина" Олег ДУБИНА считает устаревшей идею создания газотранспортного консорциума.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Он (консорциум - УНИАН) был нужен в 2003 году для строительства новой ветки магистрального газопровода с пропускной способностью 20-30 млрд. кубометров туркменского газа в год и с выходом в Европу. А при нынешней транзитной загрузке ГТС это устаревшая идея. Нужно сначала навести порядок, и выяснить, кому и какая часть ГТС принадлежит: Фонду госимущества, министерству или НАКу? А затем принимать решения", - заявил О.ДУБИНА.

Он также высказал сожаление, что до сих пор не удалось акционировать "Нафтогаз".

"Я вообще считаю наибольшей неудачей то, что "Нафтогаз" до сих пор не акционирован. Не может такая компания, как "Нафтогаз Украины", эффективно работать, если над нею постоянно довлеет правительство, вынуждая решать не свойственные НАКу задачи", - заявил О.ДУБИНА.

Также О.ДУБИНА высказал сожаление, что не удалось навести порядок на газовом рынке. "Не дошли поставщики до производителей, нет прямых контрактов с НАКом. Мы завязаны на облгазах. И облгазы могут теперь рассказывать, что у нас не такой тариф, и не рассчитываться за газ. Это я считаю неудачей", - сказал О.ДУБИНА.

Также он считает неверным приостановку правительством процесса создания дочерней компании НАК - "Нафтогазмережі". "Это не я принял такое решение, а правительство. А я бы не останавливал процесс создания "Нафтогазмереж". Сейчас все "перекрасятся" и все будут делать в обратную сторону. То, что им теперь будут говорить", - заявил О.ДУБИНА.