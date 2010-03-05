Тимошенко: мы передаем страну без каких-либо газовых долгов

"Наше правительство, я думаю, делает последние расчеты за газ, но мы передаем страну, которая не имеет ни копейки задолженности за природный газ. Мы передаем новому правительству страну, где не изменились цена на газ ни для людей, ни для предприятий, ни для теплокоммунэнерго. И на 2010 год мы добились того, что цена остается на уровне 2009 года", - подчеркнула Юлия Тимошенко сегодня в эфире программы Шустер Live.

Лидер БЮТ напомнила, что ее правительство с опережением графика рассчиталось с Россией за природный газ, полученный в феврале.

"Когда мы принимали хозяйство от Януковича, а он передавал нам тоже правительство в 2007 году, задолженность за газ составляла почти 24 млрд. грн.", - напомнила Юлия Тимошенко.