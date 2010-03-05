Нацбанк подводит итоги февраля

В Украине в феврале 2010 года денежная масса увеличилась на 0,4% (с начала т.г. сократилась на 1,1%) – до 481,8 млрд. грн., монетарная база выросла на 0,7% (с начала т.г. сократилась на 2,2%) - до 190,7 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в феврале т.г. увеличился на 0,3% (с начала т.г. сократился на 0,7%) – до 325,5 млрд. грн. за счет роста объема депозитов физических лиц на 1,7% (с начала года - на 2,1%) - до 215,9 млрд. грн. Прирост депозитов населения в феврале происходил за счет роста вкладов как в национальной (на 3,2%), так и в иностранной валюте (на 0,5%). При этом средства юридических лиц в феврале уменьшились на 2,4% (с начала года - на 5,8%) - до 109,6 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений увеличился в феврале на 0,03% (с начала года уменьшился на 2%) - до 703,4 млрд. грн. В то же время объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, увеличился на 0,6% (в т.ч. в национальной валюте - на 1,7%). Объем кредитов, предоставленных населению, в феврале уменьшился на 1,2%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте увеличилась с 17,4% в январе 2010 года до 17,9% в феврале 2010 года. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот же период увеличилась из 12,4% до 13,1%. Средневзвешенная стоимость кредитов в иностранной валюте увеличилась с 10,3% в январе 2010 года до 10,4% в феврале 2010 года, по депозитам в иностранной валюте - увеличилась с 9,2% до 9,3%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 6,2% годовых в январе 2010 года (в том числе по кредитам овернайт - 2,7%) до 4,9% (по кредитам овернайт - 2,2%) в феврале 2010 года.

В феврале было зафиксировано увеличение объема наличности вне банков на 0,6% (с начала года - уменьшение на 1,9%) - до 153,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в феврале увеличился до 32% по сравнению с 31,9% в январе 2010 года.

Национальный банк Украины в феврале провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 16,3 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 1,6 млрд. грн. (с начала года соответственно 33 млрд. грн. и 3 млрд. грн.).

Объем корсчетов банков в феврале уменьшился на 3,1% - до почти 17 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в феврале, составлял 11,8 млрд. грн., в том числе 5,8 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, динамика бюджетных средств в феврале на состояние ликвидности банков существенно не влияла. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в феврале уменьшился на 27,1% - до 1,4 млрд. грн.