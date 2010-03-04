Белорусский поэтический десант в Киево-Могилянской академии
08:37, 04 марта 2010Общество
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5 марта в 18.00 в библиотеке Антоновичей, что в Киево-Могилянской академии (ул. Сковороды, 2) состоится творческий вечер белорусских поэтов.
Участники: Мария Мартысевич, Сяргей Прылуцки (Писточник) и Андрэй Хаданович, который представит свою новую книгу «Несымэтрычныя сны».
Специальная гостья – Елена Степаненко.
Модератор – Богдана Матияш.
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