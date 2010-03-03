Против учителя, ударившего школьницу, возбудили уголовное дело

Прокуратура Ужгорода возбудила уголовное дело против учителя, ударившего несовершеннолетнюю школьницу.

Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора города Ужгорода Андрей МАЛИНИЧ.

По его словам, прокуратурой города был установлен факт применения физической силы со стороны преподавателя одной из общеобразовательных школ к ученице.

«Установлено, что 10 февраля учитель украинского языка и литературы одной из общеобразовательных школ города во время проведения учебного занятия зажатой в кулак рукой преднамеренно нанес удар в лицо несовершеннолетней ученицы, чем причинил ребенку легкие телесные повреждения», - уточнил А.МАЛИНИЧ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают закарпатские СМИ, 64-летний учитель, ударивший девочку, отстранен от работы. Учителя, по данным СМИ, неоднократно обвиняли в избиении учеников.