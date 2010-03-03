Сколько стоит жилье на вторичном рынке Киева

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале снизилась на 1,9% - до 2375 долл./кв.м, сообщает Информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в феврале средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,2% (на 51 долл.) - до 2293 долл./кв. м, двухкомнатных – на 1,9% (на 43 долл.) - до 2254 долл./кв. м, трехкомнатных - на 1,8% (на 41 долл.) - до 2281 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 2,3% (на 67 долл.) - до 2844 долл./кв. м.

По данным портала, с февраля 2009 года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 19,5%.

В аналитическом отчете также говорится о том, что относительно января, цены в 20% квартир низкого ценового сегмента снизились на 3,6% - до 1503 долл./кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента цены снизились в среднем на 3,1% - до 5035 долл/кв.м.

«Снижение цен с февраля 2009 года в низком ценовом сегменте составило 21,9% (на 422 долл./кв. м.), а в высшем – 21,7% (на 1392 долл./кв. м)», - говорится в отчете.

Аналитики также констатируют, что в феврале 2010 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 18% от всего объема предложений. Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 11% ниже средневзвешенной цены января и составляет 2160 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane, объединенная база которых cодержит 14619 предложений 1-4-комнатных квартир.