Парламент не поддержал идеи Тарасюка и Зварича и закрылся

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» (об объединении политических партий), внесенный народным депутатом Борисом ТАРАСЮКОМ (фракция НУ-НС).

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект проголосовало 184 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не поддержал законопроект с аналогичным названием народного депутата от НУ-НС Романа ЗВАРИЧА.

За этот документ проголосовал 181 народный депутат из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Данными законопроектами предусматривалась процедура объединения партий путем слияния.

Вечернее заседание ВР закрыто.