Парламент не поддержал идеи Тарасюка и Зварича и закрылся
Объединений путем слияния не будет
Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» (об объединении политических партий), внесенный народным депутатом Борисом ТАРАСЮКОМ (фракция НУ-НС).
Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект проголосовало 184 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 415, зарегистрированных в сессионном зале.
Также парламент не поддержал законопроект с аналогичным названием народного депутата от НУ-НС Романа ЗВАРИЧА.
За этот документ проголосовал 181 народный депутат из 407, зарегистрированных в сессионном зале.
Данными законопроектами предусматривалась процедура объединения партий путем слияния.
Вечернее заседание ВР закрыто.