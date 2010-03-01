Прокуратура Одессы судится с горсоветом из-за многоэтажки на пляже

Прокуратурой Одессы подан иск в Одесский окружной административный суд в интересах государства в отношении Одесского городского совета и исполнительного комитета о признании решения о строительстве 24-этажного оздоровительного комплекса по Французскому бульвару, 60/1 противоправным и подлежащим отмене.

Об этом сообщает информационное агентство «Мост-Одесса» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Одесской области.

Также, по данным «Мост-Одесса», в Приморском районном суде Одессы рассматривается дело по иску Приморской прокуратуры от имени Министерства охраны окружающей среды Украины и Одесского городского совета к инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области и к Одесской областной службе украинской государственной инвестиционной экспертизы в связи с отменой решения, по которому было разрешено проведение строительных работ по данному объекту.

"В настоящий момент суд не принял окончательного решения, дело о строительстве находится под пристальным вниманием прокуратуры Одессы", - сообщает «Мост-Одесса».