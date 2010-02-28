Зарплаты украинцев в России уменьшились на 10%

Зарплаты украинских гастарбайтеров в России уменьшились на 10% в сравнении с теми, которые были год назад.

Как передает агентство zaxid.net. со ссылкой на finance.ua, за последний год строительство в России, где больше всего востребованы украинские трудовые мигранты, сократилось на 50-60%.

Однако лишь в Московской области выделено свыше 20 тыс. квот для квалифицированных строителей из стран СНГ, для разных рабочих во всех сферах экономики - свыше 35 тыс., это – две трети всех трудовых квот, отмечает агентство.

В целом Россия выглядит наиболее привлекательной страной для наших трудовых мигрантов - здесь не нужна рабочая виза при условии пребывания там до трех месяцев.

В противном случае можно вернуться на несколько дней домой и опять въехать в Россию на 3 месяца, или же стать на миграционный учет.