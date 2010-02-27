Севастополь претендует на роль «локомотива украинской экономики»

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации считает, что Севастополь относится к числу регионов, которые могут стать «локомотивом всей украинской экономики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Севастопольской региональной государственной ТРК.

По мнению В.КАЗАРИНА, «если мы (имеется в виду город Севастополь—УНИАН) проиграем битву за создание международного транспортного узла, Украина утратит положение евразийской державы, которая находится на перекрестке транспортных путей». Это, как добавил В.КАЗАРИН, «было и главной темой разговора с турецким послом, который нас недавно навещал». В этом смысле Севастополь, как считает заместитель главы города, «должен договариваться со Стамбулом о том, что мы становимся главной транспортной магистралью Средиземного, Черного морей, и далее на континент, Европу и Евразию».

По мнению вице-губернатора, с приходом нового Президента следует надеяться не на какие-то преференции тому или иному региону, а на учет специфики их развития, «чтобы развивать в этих регионах первоочередным образом то, что отвечает их задачам».

Как сказал В.КАЗАРИН, «если это аграрный регион, то там, конечно, будет сосредоточено решение проблем по этой линии, а если это, например, регион промышленный, транспортный, туристический, как, скажем, наш, то, наверное, по линии именно этих направлений будет первоочередное внимание».

Как сказал первый заместитель председателя главы горадминистрации, «программы у нас наработаны». В.КАЗАРИН также напомнил, «что в избирательный период все кандидаты в президенты Украины, приезжая сюда, основные наши цели подтверждали - создание свободной экономической зоны, принятие закона о статусе города-героя Севастополя и многое другое». «В известном смысле дорожная карта уже создана», - отметил он.