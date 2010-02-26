В Полтаве трое милиционеров избили помощника прокурора

В Полтаве три милиционера избили помощника прокурора. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, трое сотрудников городского управления органов внутренних дел 23 февраля затеяли драку с помощником прокуратуры Полтавы. В ответ "работник прокуратуры применил травматическое оружие, чем нанес телесные повреждения одному из "дебоширов", рассказывают источники. На следующий же день инспекция по личному составу провела проверку, и 24 февраля эти милиционеры решением коллегии были уволены из органов внутренних дел", - сказал Ю.СУЛАЕВ. Еще ряд должностных лиц горуправления внутренних дел привлекли к дисциплинарной ответственности, освободили от занимаемых должностей.

Сейчас бывшие милиционеры находятся в изоляторе временного содержания.

Дело передано в прокуратуру Полтавской области. Ведется следствие.