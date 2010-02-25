Тимошенко про США, визы и ядерную безопасность

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джеймсом ДЖОУНСОМ.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ, во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего политического диалога. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для Украины развитие отношений с США всегда было и будет одним из приоритетов внешней политики: Хартия Украина-США о стратегическом партнерстве и Дорожная карта приоритетов являются важными документами нашего взаимодействия на современном этапе».

Премьер-министр отметила, что во внешней и внутренней политике Украины проблематика ядерного нераспространения и ядерной безопасности занимает особое место: «Украина поддерживает инициативы Барака ОБАМЫ относительно усиления ядерной безопасности в мире, в частности, проведение Саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне в апреле 2010 года».

Кроме того, глава правительства заметила, что Украина уделяет большое внимание вопросу либерализации визового режима с США, о чем свидетельствует односторонняя отмена Украиной в 2005 году въездных виз для граждан Соединенных Штатов. «Надеюсь, что сторонам удастся достичь существенного прогресса во введении облегченных условий поездок в США для граждан Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Дж.ДЖОУНС в ответ поблагодарил премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО за ее личный вклад в развитие стратегического партнерства между Украиной и США и выразил надежду, что приоритеты европейской и евроатлантической интеграции и в дальнейшем останутся ключевыми национальными приоритетами Украины. «США готовы работать с Правительством Украины ради достижения этой цели», - сказал он.

Он также передал Ю.ТИМОШЕНКО приветствие от вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА.

На встрече также присутствовали вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, заместитель Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп ГОРДОН, посол США в Украине Джон ТЕФФТ и директор Управления Европы и ЕС Совета национальной безопасности США Кристина КВИЕН.