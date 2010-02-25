Колядник Зварич в СИЗО не берет в рот «ничего, кроме воды из крана»

4 марта во Львовском окружном суде состоится предварительное слушание дела по иску бывшего судьи Игоря ЗВАРИЧА к экс-президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь адвокатов экс-судьи И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

Также она информировала, что И.ЗВАРИЧ, который находится под стражей во Львовском СИЗО, «уже 35 дней подряд не употребляет ничего, кроме воды из крана в своей камере».

«За это время значительно ухудшилось его самочувствие. Он постоянно жалуется на головокружение, боли в позвоночнике, пересыхание во рту, боли в сердце, слабость. Врачи фиксируют в Игоря ЗВАРИЧА повышенное давление, а с начала голодовки, с 20 января, Игорь ЗВАРИЧ потерял около 14 кг веса», - рассказала Т.ТУРЧИНА.

Она также отметила, что «ни прокуратура, ни СИЗО, не отреагировали на голодовку и требования Игоря ЗВАРИЧА, которого и в дальнейшем допрашивают в холодных сырых помещениях, что осложняет процесс ознакомления Игоря ЗВАРИЧА с материалами уголовного дела».

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Р.ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола и беззакония» высокопоставленных должностных лиц: Президента Виктора ЮЩЕНКО, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.