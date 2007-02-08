В Киеве снизили тарифы на ЖКХ

Киевсовет согласился ввести тарифы, которые больше действовавших до 1 декабря 2006 года, максимум, в 2 раза. За это решение сегодня на заседании Киевсовета проголосовали 113 из 114 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отметил, что снижение тарифов стало возможным благодаря тому, что в этом году городской власти удается увеличить поступления в бюджет города за счет увеличения поступлений от платы за пользование коммунальным имуществом, за счет увеличения перечислений в бюджет средств от коммунальных предприятий, за счет введения в городе аукционов по продаже земли, а также увеличения объема дополнительных инвестиций.

«Мы получили резерв и возможность уменьшить социальное напряжение», - отметил О.ДОВГИЙ.

Председатель рабочей группы по проверке правильности начисления тарифов Александр КЛЮС отметил, что у представителей городской госадминистрации и депутатов Киевсовета в процессе работы над изучением тарифов были разные мнения и различные подходы. Но в результате, по его словам, все пришли к «некоторому компромиссу».

«Мы вышли на согласованный проект решения», - отметил А.КЛЮС.

Согласно принятому решению, Киевскому городскому совету поручено до 16 февраля внести изменения в распоряжение от 30 октября 2006 г. об увеличении размера тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом, в Киеве вводятся тарифы на тепловую энергию, коммунальные услуги по центральному отоплению и поставке горячей воды, которые ровно в 2 раза выше действовавших до 1 декабря 2006 года.

Тариф на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды увеличен в 1,8 раза; тариф на услуги по обслуживанию домов и сооружений и придомовых территорий – в 1,9 раза.

Согласно решению Киевсовета, до 1 июля 2007 г. КГГА должна обеспечить перерасчет квартирной платы и платы за содержание придомовых территорий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, то есть индивидуально по каждому дому.

Что касается людей, которые оплатили жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам, им будет сделан пересчет в Главном информационно-вычислительном центре до 1 марта этого года.

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, выступая на сессии Киевсовета, также сообщил, что до 1 июля будет проведен аудит тарифов, установленных в столице.

Кроме того, он выразил надежду, что в результате сегодняшнего решения жители Киева смогут нормально платить за полученные услуги и город получит 100% проплату.

Во время обсуждения председатель наблюдательного совета «Киевэнергохолдинг», депутат Киевсовета (ГАК) Юрий БОНДАРЬ сказал, что при таком повышении тарифов, которое предусматривает этот проект решения, предприятиям – производителям услуг необходимо предоставлять компенсацию из городского бюджета, которая составит около 2 млрд. грн. в год. На сегодняшний день неизвестны источники этих компенсаций, и если в ближайшее время они не будут определены, есть угроза развалить коммунальную сферу столицы.

В связи с этим депутаты Киевсовета приняли решение поручить КГГА в ближайшее время внести предложения Киевскому городскому совету относительно источников компенсации указанных расходов.

Лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА предложила держать вопрос о необходимости компенсации из городского бюджета расходов предприятий – производителей услуг под постоянным контролем, чтобы своевременно корректировать расходы из бюджета на эти компенсации.