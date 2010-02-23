Упавшим с крыши снегом убило пенсионерку

21:33, 23 февраля 2010
Общество
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Сообщение из Полтавской области

В селе Проценки Зиньковского района Полтавской области из-за падения талого снега с крыши погибла 80-летняя женщина.

Как сообщает Центр пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области, пенсионерка была смертельно травмирована из-за схождения талого снега с крыши хозяйственного сарая. Труп женщины направлен в морг районной больницы для установления причины смерти.

Соседка погибшей рассказала, что пенсионерка жила одна, но ее часто навещали родственники. «Они и нашли бабушку под снегом, но помочь ей уже было нечем. Никто не знает, когда это случилось. Возможно даже, что она пролежала под снегом всю ночь», - заявила соседка погибшей.

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