Погода на 8 - 12 февраля

8 февраля, по прогнозам синоптиков, на территории Украины облачно с прояснениями. В южной части без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла. На остальной территории снег, мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье сильные осадки. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В южных, восточных, центральных областях и в Крыму местами туман. В Закарпатье – сильный снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-3° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

9-10 февраля сохранится облачная погода. В южных областях (кроме Запорожской) и Кировоградской областей - преимущественно без осадков, только ночью 10 февраля пройдет небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В восточных, Днепропетровской, Запорожской областях мокрый снег и дождь; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла. На остальной территории снег, мокрый снег, кое-где с дождем, местами налипание мокрого снега; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на севере Левобережья, а 10 февраля и в северной части 2-7° мороза, днем 0-5° тепла, в Прикарпатье 9 февраля 4-9° тепла, 10 февраля в северных областях от 1° тепла до 4° мороза. В Украине местами туман; на дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-западный, южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. В Закарпатье мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

11 февраля без существенных осадков, только днем в Одесской области и Николаевской дождь. 12 февраля в Украине, кроме восточной части, Крыма и крайнего запада, временами снег и мокрый снег, днем с дождем. Температура в северных областях ночью 3-8° мороза, местами до 10°, днем 1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 11° тепла; на остальной территории ночью 11 февраля 1-7° мороза (в восточных областях около 0°), 12 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 5° тепла. В Закарпатье без существенных осадков. Температура ночью 11 февраля 1-6° мороза, 12 февраля от 1° мороза до 4° тепла; днем от 1° мороза до 5° тепла.

В г. Киеве и области 8 февраля облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем близко 0°; по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

9-10 февраля облачная погода сохранится. Пройдет небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 9 февраля ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; 10 февраля ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

11 февраля без существенных осадков, 12 февраля временами снег и мокрый снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.