Убийство в Киеве: молодого парня ударили ножом в шею (фото)
12:30, 07 февраля 2007Общество
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Ведется следствие
Приблизительно в одиннадцать вечера на ул.Пражской случилось убийство. Неизвестный преступник ударил ножом потерпевшего в область шеи.
С ранением парень пробежал около 50 метров от дома к дороге и умер.
Известно, что погибший местный житель, около десяти часов вечера вышел из дома прогуляться. Узнать больше не удалось, ведется следствие.
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