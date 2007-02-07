Убийство в Киеве: молодого парня ударили ножом в шею (фото)

Приблизительно в одиннадцать вечера на ул.Пражской случилось убийство. Неизвестный преступник ударил ножом потерпевшего в область шеи.

С ранением парень пробежал около 50 метров от дома к дороге и умер.

Известно, что погибший местный житель, около десяти часов вечера вышел из дома прогуляться. Узнать больше не удалось, ведется следствие.

Магнолия ТВ